Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
|11 Mayıs 2021 00:24
|+Aa- Yazdır
11 Mayıs 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31481
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 - 28/4/2021 tarihli ve 31468 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 30 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) 1 inci maddesi ile 25 inci maddesinin (a) ila (çç) bentlerinde düzenlenen ekli listeler (bu maddenin (d) bendinde belirtilen SUT kodlu işlem satırları hariç) 1/6/2021 tarihinde,"
MADDE 2 - Bu Tebliğ 28/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik
11 Mayıs 2021 00:19
|Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
11 Mayıs 2021 00:13
|Sağlık Bakanlığı personeline 4 ay süreyle ek ödeme
08 Mayıs 2021 02:07
|Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
07 Mayıs 2021 01:41
|Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
30 Nisan 2021 03:37
|İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazetede yayımladı
30 Nisan 2021 03:05
|Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
29 Nisan 2021 01:37
|Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Nisan 2021 00:59
|Stratejik plan ve performans programlarına dair yönetmelik değişti
22 Nisan 2021 12:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
21 Nisan 2021 01:28