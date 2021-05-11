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Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
 11 Mayıs 2021 00:24
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Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik

11 Mayıs 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31481

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 - 28/4/2021 tarihli ve 31468 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 30 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) 1 inci maddesi ile 25 inci maddesinin (a) ila (çç) bentlerinde düzenlenen ekli listeler (bu maddenin (d) bendinde belirtilen SUT kodlu işlem satırları hariç) 1/6/2021 tarihinde,"

MADDE 2 - Bu Tebliğ 28/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

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