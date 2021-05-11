Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKINDA DERNEK FAALİYETİNDEN DOLAYI CEZAİ SORUŞTURMA YAPILABİLİR Mİ? Danıştay Birinci Dairesi, üniversite tarafından kurulmayan ancak üyeleri üniversite personeli olan bir dernekteki üyelerin dernekle ilgili faaliyetlerinin üniversitedeki görevleri sebebiyle ve bu görevleri sırasında gerçekleşen faaliyetler olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı genel hükümlere göre yürütülmesine karar verdi!