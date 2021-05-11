1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat arttığını bildirdi.
 11 Mayıs 2021 00:37
+Aa- Yazdır
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mart sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün ise 97 bin 70 megavata ulaştığını belirtti.

Türkiye'de elektrik üretiminin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 733 gigavatsaat artarak 79 bin 442 gigavatsaate yükseldiğini aktaran Dönmez, "Gücümüz yerli, enerjimiz yenilenebilir." ifadesini kullandı.

Dönmez, geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 423 megavat olan kurulu yerli kurulu gücün, bu yılın aynı döneminde 62 bin megavata, 45 bin 107 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin de 50 bin 579 megavata çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı
09 Mayıs 2021 22:30		 Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
09 Mayıs 2021 20:36
ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
08 Mayıs 2021 15:32		 İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü
08 Mayıs 2021 11:31
Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı
08 Mayıs 2021 11:04		 'Kripto varlıklarda yasaklansın şeklinde bir yaklaşımız yok'
08 Mayıs 2021 08:45
Yerli lityum sınavı geçti
08 Mayıs 2021 07:10		 Trabzon'da 61 bin 698 fındık üreticisine 87 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
07 Mayıs 2021 17:14
Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
06 Mayıs 2021 23:50		 Xiaomi Avrupa satışlarında Apple'ı geçti
06 Mayıs 2021 19:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:46 - BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!00:37 - Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış00:36 - Altun'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama00:35 - Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü00:24 - Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik00:19 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik
00:13 - Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı00:04 - Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?00:01 - Bayrama özel fırsatlar, sepette anında indirimler başladı.00:01 - 11 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - 'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı23:51 - SİBERAY'dan 'fidyeci yazılım' uyarısı
23:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa için telefon trafiği22:45 - 3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü22:41 - Kahramanmaraş'ın iki göllü mağarası görenleri büyülüyor22:38 - Beyaz Saray, İsrail'i kınamaktan kaçındı22:32 - RTÜK: Mescid-i Aksa'da yapılan saldırıları kınıyoruz
22:12 - Küresel ısınma büyük şehirleri daha fazla etkiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik
BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!
Bayrama özel fırsatlar, sepette anında indirimler başladı.
11 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Altun'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gündoğumu 1
Ön hazırlık 1
eğitim sistemi 1
takıntı 1
mobilite 2
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 2
mutasyon 1
ne zaman adam oluruz 6
CB Mayısta Sağlık Ataması 1
politik insan 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam