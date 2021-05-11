İsrail Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yeniden vurduğu bildirildi.
|11 Mayıs 2021 03:31
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Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.
Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.
Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.
Daha önceki İsrail saldırısına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.
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