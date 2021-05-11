İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonu başlatıldı
|11 Mayıs 2021 05:52
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Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında barındıran Ortak Operasyon Odasından yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır"
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
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