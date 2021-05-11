AA Editörü, canlı yayın sırasında bacağından plastik mermiyle yaralandı
Anadolu Ajansının (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu
|11 Mayıs 2021 06:20
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AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Boyraz, Aksa'dan TRT Haber'e canlı yayın bağlantısı sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı'dan çıkmaya çalışırken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattığını söyledi.
Boyraz, Aslanlı Kapı'dan çıkış sırasında mermilerin hedefi olduklarını, polislerin iki el ateş açarak bacağından yaraladığını belirtti.
Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktaran Boyraz, ardından yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı.
Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı.
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