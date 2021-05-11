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Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti
|11 Mayıs 2021 06:28
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Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi ile Necdet Gören Caddesi kavşağında Emrah Çınar (35) idaresindeki 14 NB 468 plakalı paket servis kurye motosikleti ile H.Ö.A. yönetimindeki 06 V 0629 plakalı otomobil ve K.T idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.
Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah Çınar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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