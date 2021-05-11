1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 11 Mayıs 2021 06:47
+Aa- Yazdır
Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı
11 Mayıs 2021 08:15		 'Hastane sınıflar'da görevli 13 öğretmenin okulu hiç kapanmadı
11 Mayıs 2021 08:04
Tam kapanmanın kilidi kritik iki günle açılacak
11 Mayıs 2021 07:30		 'Gece bizi alkışlayanlar sabah bizden kaçtı'
11 Mayıs 2021 07:14
Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz
11 Mayıs 2021 07:05		 İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
11 Mayıs 2021 03:47
Vali Pehlivan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı
11 Mayıs 2021 02:42		 Küresel ısınma büyük şehirleri daha fazla etkiliyor
10 Mayıs 2021 22:12
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik
10 Mayıs 2021 21:24		 Prof. Yaşar: Denizi öldürüp, organlarını bağışlamayın
10 Mayıs 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi08:22 - Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak08:15 - Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı08:10 - Uzmanından uyarı: Zahmetsiz kazanç tuzak içerir08:04 - 'Hastane sınıflar'da görevli 13 öğretmenin okulu hiç kapanmadı08:00 - Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
07:55 - 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf07:45 - Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek07:44 - Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı07:38 - Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda07:30 - Tam kapanmanın kilidi kritik iki günle açılacak07:22 - Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış
07:14 - 'Gece bizi alkışlayanlar sabah bizden kaçtı'07:05 - Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz06:55 - Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev06:47 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı06:39 - İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
06:28 - Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çığ haritalaması 1
zihni sinir 1
CB Mayısta Sağlık Ataması 1
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 4
Farketmeden kırmak 2
Eski Bayramlar 2
pandemide izlenecek dizi tavsiyesi 3
ne zaman adam oluruz 6
antropojen 2
salda gölü 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam