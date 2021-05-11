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Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım ve Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor
 11 Mayıs 2021 06:55
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Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Genel Merkez'de 8'inci katta hazırlanan odasının bayram sonrası tamamlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği aktarılıyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde 8'nci katta yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Bayram sonrası odanın tamamlanmasının ardından Yıldırım'ın Genel Merkez'de daha aktif bir şekilde görev yapacağı ifade ediliyor.

Yine, partide, oda ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş ve Yıldırım arasında bir iş bölümü yapılacağı aktarıldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. Son il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının Binali Yıldırım başkanlığında devam etmesini istemişti.

ERDOĞAN'DAN 'SAHADA OLUN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, kurmaylarına bayramdan sonra kademeli normalleşme sürecine uyarak sahada olunması talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre, AK Parti kurmayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte tüm birimler, bayramdan sonra daha aktif bir şekilde sahada olacak.

Kurtulmuş, bu talimatın ardından yeni atanan 7 başkan yardımcısı ile ilk kez geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Numan Kurtulmuş'un, yardımcılarından bayram sonrası sahada olmalarını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde parti danışmanı bulunuyordu. AK Parti kongre sürecinin ardından tekrar bir görevlendirme yapılmadı. Erdoğan'ın bir süre daha partide danışmanının olmayacağı belirtiliyor.

Ebru Karatosun
Türkiye
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