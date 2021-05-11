Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 'tam kapanma'nın etkileri son birkaç gündür daha iyi görülmeye başladı. Şubat ayı itibariyle artmaya başlayan, nisan ayında %18 seviyelerine kadar gelen testlerin pozitif çıkma oranı, yasağın başlamasından 1 hafta sonra %10'un altına indi. %6'ya gerileyen bu oran, 3 ay sonra ilk defa bu kadar düştü. Salgının üreme katsayısı da aylar sonra 1'in altını gördü.

Son birkaç gündür, virüsün üreme hızı (bir kişinin kaç kişiye virüs bulaştırdığının hesabında kullanılan değer) 0,8'in altına düştü. Bu değerin 1'in üstünde olması, salgının hızının arttığı anlamına geliyor. Virüsün üreme katsayısının düşüş eğiliminde olması, vaka sayılarının da azalmaya devam edeceğinin göstergesi.

Bakanlığın üreme katsayısını baz alan modellemelerde, 17 Mayıs'a gelindiğinde günlük vakaların 8 ila 9 binlere ineceği tahmin ediliyor. Bu durumda, yüz binlik günlük vaka sayısının 100'ün altına düşme hedefi tutturulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 binli vaka tahminine ise haziran başında ulaşılabilecek.

AŞI PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Ayrıca, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede, 14-15 Mayıs'taki vaka tablosu, normelleşme adımlarının belirleyicisi olacak. Veriler iyi olursa kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Ancak, düğün ve cenaze gibi toplu etkinliklere bir süre daha izin verilmeyecek.

Öte yandan, aşıda yaşanan tedarik problemi giderildi. Böylelikle Çin, Almanya ve Rusya'dan gelecek aşılar ile haziran, aşılamanın yapıldığı en yoğun ay olacak.

1 Haziran'da başlayacak olan turizm sezonu öncesi de sektör çalışanlarının tamamı aşılanacak. Şu ana kadar turizm ile ilgilenenlerin %85'ten fazlası aşı oldu.

YÜCEL KAYAOĞLU