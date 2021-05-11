Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
|11 Mayıs 2021 07:38
|+Aa- Yazdır
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sevkedilen konu, bakanlığın da desteğiyle buradan geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) de bu konuda bir açıklama yaparak tazminat hesaplamalarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağını vurguladı.
Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı esas alınacak.
Genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hesaplanacak.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Benzer bir belirsizlik trafik kazaları nedeniyle oluşan sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda da yaşanmaktadır. 2011- 2020 döneminde sigorta sektörü kanuni yükümlülüğü kapsamında SGK'ya 8.8 milyar TL prim aktarımı gerçekleştirmesine ve yükümlülüğü sona ermesine rağmen aynı dönemde toplamda 522 milyon TL ek ödeme yapmak durumunda kalmıştır. Sonuç itibarıyla, 2011-2020 döneminde zorunlu trafik sigortasında toplamda 7 milyar TL zarar açıklayan sigorta sektörü açısından yıllardır süregelen belirsizlik ortamına tekrar geri dönülmesi söz konusu ürünün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır."
BARIŞ ERGİN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28
|17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
11 Mayıs 2021 07:55
|Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 07:45
|Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı
11 Mayıs 2021 07:44
|Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
10 Mayıs 2021 19:34
|Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
10 Mayıs 2021 13:47
|Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu
10 Mayıs 2021 12:24
|19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı
10 Mayıs 2021 12:10
|Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
10 Mayıs 2021 11:46
|Kamuda istihdam edilen engelli sayısı 60 bin 432'ye yükseldi
10 Mayıs 2021 11:15