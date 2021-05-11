1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda

Kaza sonrası bedeni tazminat veya zarar verilen kişinin vefatı halinde geride kalanlara verilecek olan tazminat konusunda düzenleme geliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurumlarla görüşmeler halinde
 11 Mayıs 2021 07:38
+Aa- Yazdır
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sevkedilen konu, bakanlığın da desteğiyle buradan geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) de bu konuda bir açıklama yaparak tazminat hesaplamalarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağını vurguladı.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı esas alınacak.

Genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hesaplanacak.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Benzer bir belirsizlik trafik kazaları nedeniyle oluşan sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda da yaşanmaktadır. 2011- 2020 döneminde sigorta sektörü kanuni yükümlülüğü kapsamında SGK'ya 8.8 milyar TL prim aktarımı gerçekleştirmesine ve yükümlülüğü sona ermesine rağmen aynı dönemde toplamda 522 milyon TL ek ödeme yapmak durumunda kalmıştır. Sonuç itibarıyla, 2011-2020 döneminde zorunlu trafik sigortasında toplamda 7 milyar TL zarar açıklayan sigorta sektörü açısından yıllardır süregelen belirsizlik ortamına tekrar geri dönülmesi söz konusu ürünün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır."

BARIŞ ERGİN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28		 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
11 Mayıs 2021 07:55
Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 07:45		 Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı
11 Mayıs 2021 07:44
Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
10 Mayıs 2021 19:34		 Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
10 Mayıs 2021 13:47
Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu
10 Mayıs 2021 12:24		 19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı
10 Mayıs 2021 12:10
Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
10 Mayıs 2021 11:46		 Kamuda istihdam edilen engelli sayısı 60 bin 432'ye yükseldi
10 Mayıs 2021 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi08:22 - Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak08:15 - Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı08:10 - Uzmanından uyarı: Zahmetsiz kazanç tuzak içerir08:04 - 'Hastane sınıflar'da görevli 13 öğretmenin okulu hiç kapanmadı08:00 - Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
07:55 - 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf07:45 - Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek07:44 - Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı07:38 - Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda07:30 - Tam kapanmanın kilidi kritik iki günle açılacak07:22 - Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış
07:14 - 'Gece bizi alkışlayanlar sabah bizden kaçtı'07:05 - Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz06:55 - Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev06:47 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı06:39 - İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
06:28 - Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yıkılasın İsrail 2
mamut 1
Kıt'a dur 1
Yalpalamak 3
sauropoda 1
haktan 1
Bir hırka bir lokma 6
Gündoğumu 1
Leşe üşüşmek 2
eriyik 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam