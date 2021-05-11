1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf

17 günlük tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin detayları belli olmaya başladı. Hükümette yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli açılmaya geçilecek. İlk olarak küçük işletmeler açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Düğün ve taziyeler ise bekleyecek
 11 Mayıs 2021 07:55
+Aa- Yazdır
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf

Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; 17 Mayıs'ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs'tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de "kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın" önemine vurgu yapılıyor.

10 BİN VAKA TAHMİNİ

Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs'ta 9-10 bin arası vaka olacak.

Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8'in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.

İstanbul'da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.

ÜÇ KRİTER, İKİ HAFTA

Bu verilerin 14-15 Mayıs'ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, "pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri" dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.

Uzmanlar, bu konuda dikkatli davranılmaması ve mart başındaki hataya düşülmesi durumunda, tüm kazanımların kaybedileceği yorumları yapıyor. Yetkililer, "Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs'tan itibaren her şey bir anda açılmayacak" diyor.

ÖNCE ESNAF VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28		 Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 07:45
Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı
11 Mayıs 2021 07:44		 Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
11 Mayıs 2021 07:38
Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
10 Mayıs 2021 19:34		 Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
10 Mayıs 2021 13:47
Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu
10 Mayıs 2021 12:24		 19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı
10 Mayıs 2021 12:10
Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
10 Mayıs 2021 11:46		 Kamuda istihdam edilen engelli sayısı 60 bin 432'ye yükseldi
10 Mayıs 2021 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi08:22 - Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak08:15 - Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı08:10 - Uzmanından uyarı: Zahmetsiz kazanç tuzak içerir08:04 - 'Hastane sınıflar'da görevli 13 öğretmenin okulu hiç kapanmadı08:00 - Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
07:55 - 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf07:45 - Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek07:44 - Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı07:38 - Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda07:30 - Tam kapanmanın kilidi kritik iki günle açılacak07:22 - Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış
07:14 - 'Gece bizi alkışlayanlar sabah bizden kaçtı'07:05 - Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz06:55 - Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev06:47 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı06:39 - İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
06:28 - Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kimyası tutmak 3
Yıkılasın İsrail 2
Videolu yemek tarifleri 1
Kokulu duş jeli 1
böcek 2
mamut 1
sis dağı yaylası 3
Bir hırka bir lokma 6
dil sürçmesi 1
zihni sinir 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam