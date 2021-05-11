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Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı

Eskişehir'de polis ekiplerinin motosikletinde siyah poşetler taşıdığını görerek şüphelendiği ve alkol satışı yaptığını tespit ettiği şahsa 17 bin lira ceza yazıldı.
 11 Mayıs 2021 07:44
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Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı

Yenibağlar mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında yapılan çalışmalarda bir adresten elinde poşetler ile çıkan bir şahsın motosiklet ile alkol satışı yaptığı tespit edildi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Elinde siyah poşetler ile çıkıp motosiklet selesine koyduğu esnada ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan M.K. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

17 BİN TL CEZA YEDİ

Siyah poşetler içinde bulunan toplamda 21 adet alkollü içecek ve 1 adet pos cihazı muhafaza altına alınırken, şahsa kısıtlama süresinde alkol satışı yapmaktan 17 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamak suçlarından idari yaptırım uygulandı
İhlas Haber Ajansı
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