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Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu

Mersin'de evlilik vaadi ile dolandırıldıkları iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine öğretmen Hayriye K. hakkında 15'e yakın dava açıldı.
 11 Mayıs 2021 08:00
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Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu

Hayriye Mersin'i fena karıştırdı! Evlilik vaadiyle dolandırdı.

Müteahhit F.U., Hayriye K. adına devrini yaptığı 4 daireye tedbir koydurdu. Kentte tesisat işleri yapan Nuri Ö. ise Hayriye K.'ye yönelik icra takibi başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre;

Mersin'de ulaşılan belgelere göre, kentte müteahhitlik yapan ve evli olan F.U., ile Hayriye K. (30) arasındaki ilişki 6 yıla yakın sürdü. Bu sürede eşiyle evliliği süren F.U., kiraladığı evde Hayriye K. ile birlikte yaşamaya başladı. İkili, gelecek planlarını F.U.'nun eşinden boşanması üzerine kurdu. Bu nedenle F.U., sahibi olduğu 4 daireyi Hayriye K. adına tapuda tescil etti. Bu süreçte Hayriye K.'ye değişik marka ve model 8 otomobil alan F.U. 350 bin liralık da altın aldı.

EVİ BOŞALTARAK GİTTİ

Temmuz 2019 başında ise Hayriye K., F.U. ile birlikte yaşadığı evi boşaltarak sırra kadem bastı. F.U., polise yaptığı başvuruda "Evde giysilerim dahil her şeyi alıp götürmüş. Götürdükleri arasında satın aldığım 150 bin liralık ev eşyası, 50 bin liralık özel eşyam ile 350 bin liralık senet ve çeklerim de vardı" dedi. Hayriye K. hakkında soruşturma açıldı. Hayriye K., götürdüğü eşyaların birçoğu+nun kendisine ait olduğunu öne sürerek "Eşyalar arasında çek veya senet varsa iade ederim" dedi. Hayriye K. hakkında 'güveni kötüye kullanma', F.U. hakkında ise 'hakaret' suçlaması ile dava açıldı. F.U., evlenme planı yaptığı Hayriye K. adına kaydettiği 4 daire için de mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Asgari ücretle çalışan Hayriye K. ise, mahkemede daireleri kendi kazancı ile aldığını öne sürdü.

Mersin'de doğalgaz tesisat işleri yapan Nuri Ö. de Hayriye K.'nin, evlenme vaadi ile kendisine 300 bin liralık altın aldırdığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Nuri Ö. ise, Hayriye K.'ye yönelik icra takibi başlattı. Mobilya mağazası işleten Ali K. de, Hayriye K.'den şikayetçi olan bir başka isim oldu. Ali K., 40 bin liralık eşyanın parasını ödemeden kayıplara karıştığını öne sürdü. Hayriye K.'nin avukatı Abdullah Naci Torun, "Müvekkilim bir dönem Kıbrıs'ta casinolarda kurpiyerlik yaptı. Aynı zamanda öğretmen. Hakkındaki suçlamalar asılsız" dedi.

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