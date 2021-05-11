Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihleri arasında illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

İstanbul zirvede

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Vaka sayısında zirve bu hafta da değişmedi. Geçen haftayı zirvede kapatan İstanbul, vaka sayılarında bu hafta 172,03'lük düşüş yaşanmasına rağmen 359.99'luk vaka ile Türkiye'nin en çok vaka görülen ili olmaktan kaçamadı.

İstanbul'u, 340.08 vaka ile Kastamonu, 318.48 vaka ile Tekirdağ, 309.37 vaka ile Zonguldak ve 303.58 vaka ile Erzurum takip etti.

Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

17-23 Nisan tarihleri arasında 400 barajının üzerindeki il sayısı 39 olarak gerçekleşirken, 24-30 Nisan tarihleri arasında 8 ilde vaka sayıları 400 barajının üzerinde seyretmişti. Bu hafta ise vaka sayısında 400 barajını geçen il olmadı.

Vaka sayılarının 80 ilde düşüşte olmasına rağmen 39 ilde vaka sayıları halen 200 barajının üzerinde seyrediyor.

24-30 Nisan tarihleri arasında 81 ilin 81'inde vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. Bu hafta Ardahan dışında tüm illerde vaka sayıları düştü. Ardahan'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre 4,16'lık artışla 255,82'ye yükseldi.

En çok Kırklareli düşürdü

Vaka sayısını bir önceki haftaya göre en fazla düşüren il Kırklareli oldu. 211,47'lük düşüşle Kırklareli, 498.7 olan vaka sayısını 287.23'e geriletmeyi başardı. Kırklareli'yi Çanakkale, Düzce ve İstanbul takip etti. Çanakkale 439,11 olan vaka sayısını 205,52'lik düşüşle 233.59'a, Düzce 400.07 olan vaka sayısını 177.41'lik düşüşle 222.66'ya, İstanbul 532,02 olan vaka sayısını 172,03'lük düşüşle 359.99'a düşürdü.

282 can kaybı 13 bin 604 vaka

Türkiye'de dün 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; hasta sayısı bin 734 oldu, 26 bin 953 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.