1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak

Afyonkarahisar'ın 9 yıl sonra yeniden belediyeye dönüşen Güney beldesinde 6 Haziran'da yapılacak "ara seçim" için geri sayım başladı.
 11 Mayıs 2021 08:22
+Aa- Yazdır
Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak

Afyon'un Sinanpaşa ilçesinin Güney beldesinde 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'nin adayı Erol Karabacak, oyların yüzde 49.4'ünü alarak belde belediye başkanı seçildi. Ancak 3 yıl sonra çıkarılan bir yasa ile Türkiye'deki pek çok belde gibi Güney'in de statüsü "nüfusu 2 binin altında kaldığı" gerekçesiyle "belde"den "köy"e dönüştürüldü.

Bunun üzerine "belediye" yerine "muhtarlık"la idare edilmeye başlanan Güney, iki köyü kapsayan bir referandum sonucu komşu köy Çalışlar ile birleşti ve nüfusunu 2 binin üzerine çıkarmayı başardı. Mahkemeye taşınan süreç, Güney Köyü'nün 9 yıl sonra yeniden belde olması kararıyla sonuca ulaştı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu gelişmenin ardından Güney belde belediyesi için "ara seçim" kararı verdi. Bin 800 seçmenli beldede belediye başkanlığı için başvuru süreci geçen pazar günü tamamlandı. Böylece partilerin adayları da netleşti.

Buna göre, Erol Karabacak 12 yıl sonra Cumhur İttifakı'nın adayı olarak AK Parti'den seçime katılacak. Güney'in mevcut muhtarı Süleyman Çağlar ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu. CHP'nin adayı Faruk Özkan; Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe, İYİ Parti'nin adayı ise İsmail Enes Kamburoğlu olarak açıklandı. Yeniden Refah Partisi'nin ise ilk belediye başkan adayı Ayten Karakaya oldu.

DEVA katılmıyor

DEVA Partisi ise adaylık başvurusunda bulunmadı. DEVA yetkilileri, partinin Afyon'un hem Sinanpaşa ilçesinde hem de Güney beldesinde henüz teşkilatlanmasını tamamlamadığı için dışarıdan aday göstermek istemediğini, bu ilk seçime parti olarak katılmayacaklarını bildirdi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü
10 Mayıs 2021 22:45		 Kahramanmaraş'ın iki göllü mağarası görenleri büyülüyor
10 Mayıs 2021 22:41
Meteorolojiden 6 il için don uyarısı
10 Mayıs 2021 12:26		 91 yıl önce ekilen cennet hurması tohumu köyün gelir kapısı oldu
10 Mayıs 2021 11:50
Yüksek lisans öğrencisi Hacer uzaktan eğitim sürecinde köyünde koyun otlatıyor
10 Mayıs 2021 11:27		 Gecekondu yaylası! Türkiye'nin 82. ili olarak anılmaya başladı
10 Mayıs 2021 10:58
Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü
10 Mayıs 2021 10:20		 Komşuların 'inat merdiveni! Herkes kendi yolundan evine çıkıyor
10 Mayıs 2021 09:58
İstanbul'da çok riskli 300 bin konut var
10 Mayıs 2021 07:14		 85 yaşındaki Vanlı Adıgüzel'in 'aşı hikayesi' film oldu
10 Mayıs 2021 06:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi08:22 - Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak08:15 - Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı08:10 - Uzmanından uyarı: Zahmetsiz kazanç tuzak içerir08:04 - 'Hastane sınıflar'da görevli 13 öğretmenin okulu hiç kapanmadı08:00 - Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
07:55 - 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf07:45 - Aşı kartı, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek07:44 - Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı07:38 - Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda07:30 - Tam kapanmanın kilidi kritik iki günle açılacak07:22 - Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış
07:14 - 'Gece bizi alkışlayanlar sabah bizden kaçtı'07:05 - Bayrama umutlandıran verilerle giriyoruz06:55 - Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev06:47 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor- Haritalı06:39 - İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
06:28 - Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Müfettişlerin prim hesabında özel hizmet tazminatı niçin farklı uygulanıyor?
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
BM'den İsrail saldırılarına ilişkin uyarı!
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
Hayriye öğretmen tüm şehri karıştırdı! 15 kişi şikayetçi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öncelik 1
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 2
işleyen demir ışıldar 1
Yalpalamak 3
MTA tabiat tarihi müzesi 1
takıntı 1
yıldız 2
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 4
çığ haritalaması 1
Kafaya göre takılmak 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam