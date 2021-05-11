Pandemi sürecinin ilk seçimi o beldede yapılacak

Afyon'un Sinanpaşa ilçesinin Güney beldesinde 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'nin adayı Erol Karabacak, oyların yüzde 49.4'ünü alarak belde belediye başkanı seçildi. Ancak 3 yıl sonra çıkarılan bir yasa ile Türkiye'deki pek çok belde gibi Güney'in de statüsü "nüfusu 2 binin altında kaldığı" gerekçesiyle "belde"den "köy"e dönüştürüldü.

Bunun üzerine "belediye" yerine "muhtarlık"la idare edilmeye başlanan Güney, iki köyü kapsayan bir referandum sonucu komşu köy Çalışlar ile birleşti ve nüfusunu 2 binin üzerine çıkarmayı başardı. Mahkemeye taşınan süreç, Güney Köyü'nün 9 yıl sonra yeniden belde olması kararıyla sonuca ulaştı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu gelişmenin ardından Güney belde belediyesi için "ara seçim" kararı verdi. Bin 800 seçmenli beldede belediye başkanlığı için başvuru süreci geçen pazar günü tamamlandı. Böylece partilerin adayları da netleşti.

Buna göre, Erol Karabacak 12 yıl sonra Cumhur İttifakı'nın adayı olarak AK Parti'den seçime katılacak. Güney'in mevcut muhtarı Süleyman Çağlar ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu. CHP'nin adayı Faruk Özkan; Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe, İYİ Parti'nin adayı ise İsmail Enes Kamburoğlu olarak açıklandı. Yeniden Refah Partisi'nin ise ilk belediye başkan adayı Ayten Karakaya oldu.

DEVA katılmıyor

DEVA Partisi ise adaylık başvurusunda bulunmadı. DEVA yetkilileri, partinin Afyon'un hem Sinanpaşa ilçesinde hem de Güney beldesinde henüz teşkilatlanmasını tamamlamadığı için dışarıdan aday göstermek istemediğini, bu ilk seçime parti olarak katılmayacaklarını bildirdi.