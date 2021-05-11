ABD'den BioNTech aşısına çocuklar için onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay verildiği ifade edildi.

FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, açıklamasında "FDA'nın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini 12 ila 15 yaş arasındaki ergenleri kapsayacak şekilde genişletmesi, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede önemli bir adımdır" dedi.

"TİTİZ VE KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

Söz konusu adımın, kendilerini genç nüfusun Kovid-19'dan korunmasına olanak tanıyarak normalleşme duygusuna döndürmeye ve pandemiyi sona erdirmeye yaklaştırdığını kaydeden Woodcock, "Ebeveynler ve veliler, tüm Kovid-19 aşısı acil durum kullanım yetkilerimizde olduğu gibi, kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkilinin sözünü ettiği veriler, 12 ila 15 yaşları arasındaki 2 bin 260 ABD'li gencin katıldığı bir araştırmanın detaylarına işaret ediyor.

Araştırmaya göre aşı, 16 ila 25 yaşları arasındaki aşılanmış katılımcılarda daha önce kaydedilenleri aşan bir biçimde yüzde 100 etkinlik ve güçlü antikor tepkisi gösterdi.

Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, 'mRNA' adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan 'spike' proteini üretilmesine yönelik 'talimat' bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

Pfizer-BioNTech aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.