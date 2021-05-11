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Şenol Güneş: Lisansı olmayan hocalık yapmamalı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global yayınına katıldı, soruları yanıtladı. Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
 11 Mayıs 2021 08:56
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Şenol Güneş: Lisansı olmayan hocalık yapmamalı

AİLE GİBİ OLDUK

Bir ülkenin kalkındığı bireylerine yansımalı. Futbol da böyle bir şey. Biz çocuklarımız ile başarıyla bir araya getirdiysek mutlu oluruz. Olağanüstü bir şeyi hiçbir futbolcumdan istemedim. Gayret etmeliler. Doğru işler yaparak keyif almak istiyorlar. Aile gibi olmayı sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Oyuncularımızın keyif veriyor olması, başarısı önemli. Biz yapılanmayı yapacağız. Saha sonuçlarıyla gelecek neslin idolü olacaklar.

PARA ARAÇKEN AMAÇ OLDU

Zaman zaman alınan saha sonuçları her defasında doğruyu yaptığınız anlamına gelmez. Türkiye futbolunda en büyük başarısızlık ekonomik idare. Futbolda para araç iken amaç oldu. Neymar için 200 milyon euro verildi. Daha mı iyi oynadı gittiği takımda. Hayır. Futbolda büyük para var. Türkiye'de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Bu sayıları ne kadar çok çoğaltabiliriz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Yaşlı oyuncular alırsak o kadar para neden gidiyor, bizim paramız gidiyor.

KUAFÖRÜM HALA AYNI

Bizi döverek büyütüyorlar. Eleştirdikleri kuaför hiç değişmedi, hala aynı. Ben tutucuyum seviyorsam onunla devam ediyorum. Eleştirdikleri kravat mesaj veriyor diyorlar. Hiç öyle bir şey yok.

BURAK ÇOK GURURLANDIRIYOR

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor. Selçuk ile çok iyi bir ikililerdi. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Fransa'da bir Türk oyuncunun böyle sahiplenilmesi beni çok gururlandırıyor.

BEŞİKTAŞLI BU ADAM

Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda 'Beşiktaşlılara hata yaptı' diye söylendi. Ne yaptı? Galatasaray formasını öptü. Galatasaray'da oynuyor, Beşiktaşlı bu adam. Trabzonspor'da oynuyor, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor. Eskiden duygusal çıkışları vardı.

YUSUF, ARDA'YI GEÇECEKTİR

p>Mbappe bundan 1 ay önce Messi ve Ronaldo'nun önüne koyuldu. Mbappe ve Haaland ikisinin önündeydi. Tam da bizim maçlardan önce. Tamam yetenekli olabilirler de daha olmadılar ki. Arda Barcelona'ya gitti ve iyi işler yaptı. Ama bu bir sonuçtur. Yusuf bir sonuçtur. Arda'yı geçecektir. O gün Mbappe'yi övenler bugün Burak'ı eleştiriyor. Övemiyor. Kendi insanımıza yapamaz diye bakıyoruz."

RÜŞTÜ'YÜ BEĞENİYORUM

Eğitimi az olan dönemden geliyoruz. Başından beri yaptıkları başarılar ve aldığı eğitim karşılığında daha fazlasını yapan kişi olarak Rüştü Reçberi beğeniyorum.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI ÇOK ZOR

Bizim oyuncular ile de bir imtihan olacak. Türkiye-İtalya maçı çok zor olacak. Bu turnuva daha önceki oyundan daha farklı olacak. Bunları yaparsak Dünya Şampiyonası'na katılırız. Yarışmalarda daha iyi olmamız için alttan da bir yandan eğitmeliyiz.

HALİL, RIDVAN, İRFAN CAN, ABDULKADİR...

Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abdülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük.

FATİH HOCA İLE ARAM İYİ

Fatih hoca (Terim) ile aram iyi, arkadaşımız, niye sevmeyeyim? Bizden birini sevmeyenler, bizi yumurta gibi birbirimize vurdurmak istiyor.

LİSANSI OLMAYAN HOCALIK YAPMAMALI!

Şenol Can var, Çağdaş var, Emre hoca var, lisansı olmayanların teknik direktörlük yapmasını doğru bulmuyorum. O zaman antrenörlük mesleğine saygısızlık yapmış oluruz. Futbol ülkesinde bunun olmaması lazım.
Memurlar.Net
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