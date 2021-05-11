4 parçaya bölündüler! FETÖ içinde 'taht ve rant' kavgası
|11 Mayıs 2021 08:58
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Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür; FETÖ içindeki taht ve rant kavgasını yazdı. İşte o yazı;
FETÖ 4 parçaya bölünmüş durumda. İpleri elinde tutan ABD derin aklı bu süreci nasıl yönetir, hiziplerden hangisini tercih eder bilinmez ama hizipler arasında kıran kırana süren bu kavga, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle çok daha kanlı geçecek görünüyor.
Örgütün tepesinde Gülen'den sonra etkili olan üç yapı var.
Aralarında Naci Tosun, Suat Yıldırım, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül gibi eski isimlerin olduğu 12 kişiden oluşan Baş Yüceler Heyeti.
Gülen'in özel kalemi Cevdet Türkyolu ve Mehmet Yaşa.
Ve 8 kişiden oluşan Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil gibi isimlerin yer aldığı Al-i Heyet...
Bu isimler hem bir aradalar hem de birbirleriyle kıyasıya bir savaşın içindeler. Tepe yöneticiler arasında şimdilik hiçbir adamı olmayan tek grup ise "Yenilikçiler".
Şimdi gelin, FETÖ içinde kimin hangi hizip içinde yer aldığına yakından bakalım.
Mustafa Özcan Grubu:
Bu grupta yer alan en dikkat çekici isim, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin
mimarı Adil Öksüz. Onu Ahmet Kara, Faruk Güllü, Orhan İnandı ve ABD'deki mollaların
başı Celal Türk izliyor. Bu gruba yakın duran ama henüz tavrını açık etmeyen
çok sayıda FETÖ'cü de var. Emniyet kaynaklarına göre bu grup, parasal açıdan
en etkili grup... Yolsuzluk iddiaları ve taht kavgası da daha çok bu grup etrafında
dönüyor.
Barbaros Kocakurt Grubu:
Bu grubun en dikkat çekici ismi FETÖ'cü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı
Mustafa Yeşil. Daha çok "mahrem imamlar"dan oluşan bu grup içinde
Mahmut Akdoğan, Talip Büyük, Hazım Sesli gibi çok sayıda bilinen FETÖ'cü yer
alıyor. Cevdet Türkyolu, Harun Tokak ve Osman Şimşek'in de bu gruba yakın durduğu
söyleniyor
Gelenekselciler Grubu:
Grubun liderliğine oynayan iki isimden, Mehmet Ali Şengül ve İsmail Büyükçelebi'den
daha önce söz etmiştim. Grupta kamuoyunun FETÖ'cü diye tanıdığı Şerif Ali Tekalan
ve Ekrem Dumanlı gibi çok sayıda isim var. Dumanlı'nın, kendilerine "yenilikçi"
diyen eski FETÖ medyası mensuplarından ayrı düşmesi ve çok sert eleştirilmesi
dikkat çekici.
Bu grupta Gülen'in doktorları Kudret Ünal ve Tuncay Delibaş da yer alıyor. Emniyet kaynakları bu grubu, FETÖ içindeki gruplar arasında kitlesel desteğe sahip en güçlü grup olarak niteliyor.
Yenilikçiler Grubu:
Daha çok akademisyen ve gazetecilerden oluşan bu grubun en etkili ismi firari
gazeteci Ahmet Dönmez. Grup içinde FETÖ'nün kirli algı operasyonlarını yönetmede
öne çıkan Önder Aytaç, Emrullah Uslu, İhsan Yılmaz ve Sevgi Akarçeşme gibi tanınan
isimler de var. Bu grup daha çok, başta Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu gibi
tepe isimlerin yolsuzluklarını ortaya seren ve örgütün geçmiş uygulamalarını
eleştiren bir strateji izliyor.
Osman Hilmi Özdil gibi az sayıda da olsa "ortada" duran bazı FETÖ'cüler de bu gruba ilgi duyuyor
Yapıyı yakından izleyenler, örgütün Gülen sonrası dağılacağını beklese de bu tartışmalar ve sert taht kavgası, dağılmanın çok daha erken olacağını gösteriyor.
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