700 bin kamu işçisine bayram öncesi ödeme

İLK KEZ BİR KAMU KURUMU, YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ DİKKATE ALDI Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ile yükümlü personelin atama usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, sağlık durumundan tayinlere ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin 45. maddesinde yer alan düzenlemeye göre mevcut evliliğinden hiç çocuğu bulunmayan ve tüp bebek tedavi sürecini belgelendiren personel, tüp bebek tedavi merkezi bulunan bir hizmet bölgesine atanabilecek.