İspanya Başbakanı: Sürü bağışıklığına 100 gün kaldı
|11 Mayıs 2021 09:10
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İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı son 3 günde 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 bin 984 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığının 7 Mayıs'tan sonra bugün güncellediği Covid-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son 10 gündür gözlenen düşüş devam ederek 189'a geriledi.
Ülkede Bask, Navarra, Madrid ve Aragon özerk yönetimleri, salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.
Ülkede son 3 günde kaydedilen 103 artışla toplam can kaybı 78 bin 895'e, vaka sayısı da 3 milyon 581 bin 392'ye ulaştı.
Bakanlık mevcut durumda 8 bin 531 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü, bunlardan 2 bin 134'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 42 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.
YAZ SONUNDA HEDEFE ULAŞMA PLANI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için bulunduğu Atina'da basına yaptığı açıklamada, "Sürü bağışıklığına ulaşmaya 100 gün kaldı, yani İspanyol nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasının tamamlanmasına. Bu da hedeflediğimiz gibi yaz sonunda olacak" dedi.
Sanchez, İspanya'da mevcut durumda 18 yaş üstü nüfusun 3'te 1'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldığını, 6 milyon kişinin aşılama sürecinin tamamlandığını ve bunun bağışıklık için çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.
"SALGININ GELİŞİMİ NASIL OLACAK KİMSE BİLMİYOR"
Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 7 ay sonra 9 Mayıs'ta sona eren olağanüstü halin ardından özellikle gençlerin meydanlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlenmesini eleştirdi.
"Salgının ileriki günlerdeki gelişimi nasıl olacak kimse bilmiyor." diyen Simon, "Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 ortalaması 189. Bu halen çok yüksek bir rakam. Herkes yaşadığı yerin durumuna göre sorumlu hareket etmeli" açıklamasında bulundu.
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