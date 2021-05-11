Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu dalga dalga yayılıyor. Ford Otosan'dan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

14 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamamızda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikamızda her yıl yaz aylarında yaptığımız planlı rutin duruşumuzun öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanmasına imkan sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında üretime 7 Haziran tarihinde başlanacaktır.

Diğer taraftan, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Yeniköy Fabrikamızda ise üretime devam edilecektir.

Yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyete ara verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde, üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin azaltılması; bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir.