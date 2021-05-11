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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar güne 8,32 TL, avro ise 10,12 TL'den başladı
 11 Mayıs 2021 09:37
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,31908,3200
Avro10,119010,1200
Sterlin11,720011,7700
ANKARA
ABD Doları8,29008,3500
Avro10,080010,1500
Sterlin11,670011,8700
Anadolu Ajansı
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