Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne 8,32 TL, avro ise 10,12 TL'den başladı
|11 Mayıs 2021 09:37
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