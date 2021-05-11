1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mart ayı cari açığı 3 milyar 329 milyon dolar oldu

Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu
 11 Mayıs 2021 10:11
+Aa- Yazdır
Mart ayı cari açığı 3 milyar 329 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 319 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu dönemde 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 610 milyon dolardan 2 milyar 585 milyon dolara revize edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı
10 Mayıs 2021 19:17		 Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor
09 Mayıs 2021 17:33
Konut satışında rekor bekleniyor
08 Mayıs 2021 10:07		 Yurt içi piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
06 Mayıs 2021 09:14
Bahçeli evlere talep artınca fiyatları yüzde 50 arttı
03 Mayıs 2021 13:35		 Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı
30 Nisan 2021 08:42
Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!
29 Nisan 2021 11:54		 Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor
28 Nisan 2021 19:19
Antalya, konut almak isteyen yabancıların gözdesi
24 Nisan 2021 17:23		 MB: Enflasyon düşene kadar faiz, enflasyonun üzerinde tutulacak
22 Nisan 2021 14:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:50 - İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması10:48 - Caminin duvarlarına dadanan genç yine yapacağını yaptı10:43 - Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı10:38 - Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor10:28 - Evde kalanlara, jandarma köpeği sıla moral verdi10:14 - Sanayi üretimi mart ayında arttı
10:11 - Mart ayı cari açığı 3 milyar 329 milyon dolar oldu10:05 - AK Partili Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor10:04 - 73 sayılı CBK sonrasında, OHAL ve disiplin bildirimleri hangi kamu kurumuna yapılacak?10:00 - Borsa güne düşüşle başladı09:49 - Yargıtay: Eski sevgilinin fotoğraflarını saklamak ağır kusur09:41 - Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı09:29 - Türkiye'de ilk kez görüldü, hem de İstanbul'da09:18 - Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek09:10 - İspanya Başbakanı: Sürü bağışıklığına 100 gün kaldı
09:07 - MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hayriye öğretmen evlilik vaadiyle dolandırdı! 15 kişi şikayetçi
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı
17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beden eğitimi dersleri 2
Eski Bayramlar 2
Tilki uykusu 7
Yeni sevgiliye eski sevgilinin adıyla hitap etmek 3
insanın enerjisini sömüren insanlar 1
tüylü gergedan 1
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 4
Kimyası tutmak 3
loğ taşı 1
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep 5
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam