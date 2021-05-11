1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayi üretimi mart ayında arttı

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi
 11 Mayıs 2021 10:14
+Aa- Yazdır
Sanayi üretimi mart ayında arttı

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 16,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek
11 Mayıs 2021 09:18		 Eczacılar koronavirüs aşısında patentin kaldırılması çağrısında bulundu
10 Mayıs 2021 13:35
Bakan Varank: 140 doz aşıyı saklayabilecek buzdolabı üretildi
09 Mayıs 2021 10:43		 e-İhracat'la dünyayı fethettik
09 Mayıs 2021 07:09
Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi
08 Mayıs 2021 10:02		 E-baklava trafiği başlıyor
08 Mayıs 2021 09:21
Eczacı teknisyenlerine muafiyet sağlanacak
08 Mayıs 2021 09:04		 Kısıtlamada en kritik gün geldi, yeni yasaklar devreye alınıyor
08 Mayıs 2021 09:02
TÜRSAB: Turizmde sezon kasıma kadar uzayacak
08 Mayıs 2021 08:54		 Susuz tarımda Konya'da umutlar yeşerdi
07 Mayıs 2021 20:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:50 - İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması10:48 - Caminin duvarlarına dadanan genç yine yapacağını yaptı10:43 - Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı10:38 - Geleneksel yöntemlerle üretilen tel kadayıf sofraları tatlandırıyor10:28 - Evde kalanlara, jandarma köpeği sıla moral verdi10:14 - Sanayi üretimi mart ayında arttı
10:11 - Mart ayı cari açığı 3 milyar 329 milyon dolar oldu10:05 - AK Partili Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor10:04 - 73 sayılı CBK sonrasında, OHAL ve disiplin bildirimleri hangi kamu kurumuna yapılacak?10:00 - Borsa güne düşüşle başladı09:49 - Yargıtay: Eski sevgilinin fotoğraflarını saklamak ağır kusur09:41 - Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:31 - 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı09:29 - Türkiye'de ilk kez görüldü, hem de İstanbul'da09:18 - Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek09:10 - İspanya Başbakanı: Sürü bağışıklığına 100 gün kaldı
09:07 - MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hayriye öğretmen evlilik vaadiyle dolandırdı! 15 kişi şikayetçi
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı
17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutasyon 1
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 4
politik insan 1
düşmanımın düşmanı dostumdur 4
fenni mesul 1
yemlemek 4
İdeal evlilik yaşı 5
dil sürçmesi 1
tüylü gergedan 1
insanın enerjisini sömüren insanlar 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam