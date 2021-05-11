1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramını da içine alan sürede şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.
 11 Mayıs 2021 10:50
+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminin kalan süresince şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin denetimlerde 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personelinin görev yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak tam kapanma döneminde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamalarının da salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağladığı belirtildi.

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve vatandaşların bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan'da 62 bin 939'a kadar yükselen günlük vaka sayısının, dün itibarıyla 13 bin 604'e kadar gerilediği ifade edilen açıklamada, salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin, tam kapanma döneminin kalan süresinde de tüm hızıyla sürdürüleceği kaydedildi.

- "Şehirler arası yollarda 1167 kontrol noktası oluşturuldu"

Açıklamada, "Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süreçte, 'Şehirler Arası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler' çerçevesinde şehirler arası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır. Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin 'Seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve 'Seyahat izin belgesi' olmadan şehirler arası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

- Motorize ve yaya devriye ekipleri denetimlere katılacak

"Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler" çerçevesinde, gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin denetim gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, 'Çalışma İzni Görev Belgesi' kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun, muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca, şehirler arası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır. Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır."

- İstisna kapsamındaki iş yerlerinin denetimi

Salgın denetim ekiplerinin ise tam kapanma dönemi sonuna kadar iş yeri denetimlerini tam kapasiteyle sürdüreceği kaydedilen açıklamada, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşların temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla tam kapanma döneminde muafiyet tanınan iş yerlerine (fabrika, organize sanayi bölgesi, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlıcı, yeme-içme yeri gibi) yönelik denetimlerin, il/ilçe salgın denetim merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli) kesintisiz ve etkin şekilde yapılmaya devam edileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
11 Mayıs 2021 12:57		 Yönetmelik değişti, elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 11:51
Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı
11 Mayıs 2021 10:43		 700 bin kamu işçisine bayram öncesi ödeme
11 Mayıs 2021 09:05
Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28		 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
11 Mayıs 2021 07:55
Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı
11 Mayıs 2021 07:44		 Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
11 Mayıs 2021 07:38
Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
10 Mayıs 2021 19:34		 Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
10 Mayıs 2021 13:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - Tatile diye hastaneye götürdüğü eşine böbreğini verdi12:59 - Altının gramı gün ortasında 490 TL'den işlem görüyor12:57 - Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek12:55 - Bakan Karaismailoğlu, Rize'de inşaatı devam eden projeleri inceledi12:46 - 'Grup Taşıma' özelliği gelen BiP'e yoğun ilgi12:43 - Hemşirelerden sitem: Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı
12:40 - Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi12:37 - Türkiye'de ilk kez görüldü, hem de İstanbul'da12:31 - Ankara'nın 8 asırlık camisi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday12:27 - Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul oldu12:23 - 'Adalar'daki atlar' sorunu hala çözüme kavuşturulamadı12:16 - Görme engelli girişimci, yerli üretim 'netgör' bastonla yurt dışına açılmak istiyor
12:11 - Dolar yeniden 8,30 TL'nin altına geriledi12:05 - Meslek liseliler pandemiyi fırsata çevirdi11:58 - Bakan Varank: Sanayi üretimi 11 aydır yükselişini sürdürüyor11:55 - Bahar Kalkanı Harekatı şehidinin Manisa'daki ailesine acı haber ulaştı11:51 - Yönetmelik değişti, elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
11:47 - 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hayriye öğretmen evlilik vaadiyle dolandırdı! 15 kişi şikayetçi
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı
17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
İdlib'de askeri konvoya saldırı: 1'i şehit 4 asker yaralandı
15 Mayıs'tan sonra WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yalpalamak 3
Boş boş oturmak 1
mobilite 2
bayram şekeri 3
Yıkılasın İsrail 1
yıldız 2
sis dağı yaylası 3
çığ haritalaması 1
mutasyon 1
Kokulu duş jeli 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam