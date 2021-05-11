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Tam kapanmada testlerin pozitiflik oranı düştü

Kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'da yüzde 20,23 olan testlerin pozitiflik oranı 10 Mayıs'ta yüzde 6,36'ya geriledi. En son 13 Nisan'da 3 binin altında kaydedilen ağır hasta sayısı yaklaşık bir ayın ardından 10 Mayıs'ta tekrar 3 binin altına inerek 2 bin 983 oldu
 11 Mayıs 2021 11:02
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Tam kapanmada testlerin pozitiflik oranı düştü

Kapanma sürecinde ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı hızla azalarak yüzde 6'lara, ağır hasta sayısı da yaklaşık bir ay sonra ilk kez 3 binin altına indi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ortalaması, ocakta yüzde 5,24, şubatta yüzde 6,32 olarak tespit edildi.

Kovid-19 vakalarının ülke genelinde arttığı mart ayında testlerin pozitiflik oranı ortalaması yüzde 11,39'a çıktı. Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba "kısmi kapanma", 29 Nisan Perşembe "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla vaka sayıları ve testlerin pozitiflik oranı azalmaya başladı.

- Testlerin pozitiflik oranı yaklaşık üçte birine düştü

Kısmi kapanmanın başlamasından 10 gün sonra 24 Nisan'da yüzde 14,44'e düşen testlerin pozitiflik oranı, 30 Nisan'da 12,02'ye indi.

Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından mayıs ayında testlerin pozitif çıkma oranı şöyle değişti:

"1 Mayıs'ta yüzde 11,90, 2 Mayıs'ta yüzde 10,82, 3 Mayıs'ta yüzde 10,15, 4 Mayıs'ta yüzde 11,99, 5 Mayıs'ta yüzde 11,54, 6 Mayıs'ta yüzde 8,84, 7 Mayıs'ta yüzde 8,00, 8 Mayıs'ta yüzde 7,89, 9 Mayıs'ta yüzde 7,69, 10 Mayıs'ta yüzde 6,36."

Böylece Kovid-19 testlerinin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20,23'lük oranın yaklaşık üçte birine geriledi.

Öte yandan testlerin pozitifliği, 22 Şubat'taki yüzde 6,82 oranının ardından iki buçuk ay sonra ilk kez yüzde 6'lara indi.

- Ağır hasta sayısı 3 binin altında

Ağır hasta sayısı en son 13 Nisan'da 2 bin 951 ile 3 binin altında kaydedilmişti. Daha sonra 3 binlere yükselen ağır hasta sayısı, 24 Nisan'da 3 bin 500'leri aşmıştı.

Son günlerde Kovid-19 vakalarındaki hızlı azalış ağır hasta sayısına da yansımaya başladı. Yaklaşık bir ayın ardından 10 Mayıs'ta 3 binin altına inen ağır hasta sayısı 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, 10 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı 13 bin 604, iyileşen sayısı 26 bin 953 oldu.
Anadolu Ajansı
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