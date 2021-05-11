Diyarbakır'da belediyenin yaptırdığı heykeller tartışılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin bilinen değerlerini yansıtan dört heykeli farklı bölgelere yerleştirdi.

Heykeller arasında, uzun yıllardır Diyarbakır karpuzunu tanıtmak için kullanılan 'içine çocuk sığacak kadar büyüktür' nitelemesine gönderme yapan bir heykel de bulunuyor. Belediyenin Instagram hesabında 1930'lara ait bir fotoğraf ile bu fotoğraftan esinlendiği anlaşılan, havaalanı kavşağına yerleştirilen bir heykel de paylaşıldı. Heykele çok sayıda olumsuz yorum yapıldı ve sosyal medyada tartışma başladı.

Belediyenin Instagram hesabına 'çocuk sığacak kadar büyük karpuz' nitelemesine ilişkin başka kareler de yer aldı. Diyarbakır'ın karpuzunun büyüklüğünü anlatmak için benzer fotoğraflar uzun yıllardır basında yer alıyor.

Hakkında yorum yapılan heykellerden ikincisi Diyarbakır'ın ünlü burma kadayıfını simgeleyen bir çalışma. Bu heykel üzerine de çok sayıda olumsuz yorum sosyal medyada yer aldı.

Heykellerden üçüncüsünde Diyarbakır halk oyunları teması işleniyor. Bu heykel hakkında ise fazla yorum yapılmadı.

Son heykel ise Diyarbakır'ın simgelerinden olan burmalı bilezik temasını içeriyor.