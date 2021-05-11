Altının gramı gün ortasında 490 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 490 lira seviyesinde işlem görüyor
|11 Mayıs 2021 12:59
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.249,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|487,60
|487,80
|489,80
|490,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.214,00
|3.235,00
|3.228,00
|3.249,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|445,00
|449,00
|447,00
|451,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.141,00
|3.161,00
|3.155,00
|3.175,00
|Yarım Ziynet
|1.571,00
|1.581,00
|1.578,00
|1.588,00
|Çeyrek Ziynet
|786,00
|791,00
|789,00
|794,00
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