Bahar Kalkanı Harekatı şehidinin Manisa'daki ailesine acı haber ulaştı
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine verildi
|11 Mayıs 2021 11:55
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İdlib'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet haberi, askeri yetkililerce Muştullar Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi.
Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.
Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
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