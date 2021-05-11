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'Grup Taşıma' özelliği gelen BiP'e yoğun ilgi

Tüm dünyada 80 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildiği belirtilen iletişim platformu BiP'in yenilenen ara yüzü ve farklı birçok özelliğiyle yoğun ilgi görmeye devam ettiği bildirildi. Son dönemde uygulamaya eklenen 'Grup Taşıma' özelliğiyle kullanıcıların, diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP'e taşıyarak iletişimlerine güvenle devam ettiği açıklandı
 11 Mayıs 2021 12:46
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'Grup Taşıma' özelliği gelen BiP'e yoğun ilgi

Gelişmiş özellikleri ve güvenlik hassasiyetiyle standart bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlasını sunduğu belirtilen BiP'in, rakiplerinde bulunmayan birçok özelliğe de sahip olduğu bildirildi. Verilen bilgiye göre, BiP'in fark oluşturan yetenekleri arasında 106 dilde anlık çeviri, uygulama içinde para transferi, acil durum butonu, HD kalitesiyle10 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup görüşme gibi gelişmiş özellikler yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sunulan 'Grup Taşıma' özelliği kullanıcılara mevcut mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya taşıma imkanı sağlıyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar uygulamaya mevcut sohbet gruplarını aktarırken, uygulamayı yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmıyor ve uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

Son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili yaşanan kaygılardan dolayı ülkemizde ve tüm dünyada uygulamaya olan ilginin hızla arttığına dikkat çeken BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı şunları söyledi: "Dünya genelinde 192 ülkede 80 milyonun üzerinde indirilerek global bir uygulamaya dönüşen uygulamamız; operatör fark etmeksizin mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile herkese kesintisiz iletişim sunmaya devam ediyor. BiP'te tüm kişisel veriler şifreli ve güvende olup hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmıyor. Üstün teknolojimiz sayesinde herhangi bir üçüncü tarafın uygulamamızda verilere erişmesi de mümkün değil. Kullanıcılar kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için paylaşma zorunluluğu olmadan güvenle uygulamamızı kullanmaya devam edebiliyor. Uygulamamız ile hiçbir dayatma ve ayrımcılık yapmaksızın tüm kullanıcılarımıza şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyoruz. Yeni duyurduğumuz 'Grup Taşıma' özelliğiyle de kullanıcıların BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırıyoruz. Çok yakın bir zamanda ise HD kalitesiyle grup görüntülü görüşme hizmetindeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, uygulamanın tüm dünyadaki kullanıcı sayısını artırmak".

Verilen bilgiye göre, mesajlaşmanın yanı sıra BiP, web ara yüzü üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilme imkanı da sağlıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulama aynı zamanda sohbet sabitleme, sohbet arşivleme, istenildiğinde kaybolan mesaj ve kişiselleştirilmiş menü gibi özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini topluyor.
İhlas Haber Ajansı
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