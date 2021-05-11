Tatile diye hastaneye götürdüğü eşine böbreğini verdi
|11 Mayıs 2021 13:00
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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Burada yaklaşık altı yıl tedavi gören Koca'nın hastalığı ilerleyince, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Emin Koca, eşine böbreğini bağışlama kararı aldı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Koca, nakil için olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Koca, eşini Bursa'ya götürmek için plan yaptı. Koca, eşine Bursa'ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü Bursa'ya vardı. Ancak İpek Koca kendini otelde değil özel bir hastanede buldu.
Cuma günü başarılı bir operasyonla Emin Koca'nın böbreği eşine nakledildi. Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını söyleyen İpek Koca şunları anlattı: "Altı yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. Üç yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem."
'Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu'
Bursa'dan organ nakli için olumlu yanıt aldıktan sonra eşine sürpriz yapmaya karar verdiğini söyleyen Emin Koca da şöyle konuştu: "Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Bu mutluluk anlatılmaz, kelimelerle bunu anlatamam. Parayla, malla, mülkle ölçülemez bir şey. 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım."
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