'Teknik servis ve çilingirlere de 'muafiyet' verilsin' talebi
|11 Mayıs 2021 13:17
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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, evde kalınan bu dönemde bazı önemli durumların yaşanabildiğine işaret etti.
Evde kalınan süre uzadıkça dış ya da iç kapıların kilitlerine yönelik sorunların da arttığını kaydeden Palandöken, ayrıca küçük ev aletleri, beyaz eşya ve benzeri cihazların kullanımın artmasından kaynaklı arızalar da görüldüğünü bildirdi.
Palandöken, bazı esnaf kesimine, anılan gerekçeler doğrultusunda tam kapanma döneminde muafiyet tanınması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bayram öncesi dönemde noter gibi bazı kurumlar açıkken fotoğrafçı esnafımız kapalı. Çilingir esnafı ile beyaz eşyalarda teknik servis hizmeti veren esnafımız gibi acil hizmet sunması gereken esnafımız da muafiyet listesine eklenmeli. Bu alanlarda vatandaşlar açısından büyük mağduriyetler yaşanıyor. Öte yandan vatandaşlarımız, internetten rastgele çilingir, berber, kuaför ve teknik servislere erişmeye çalıştığında bu kişilerin oda kaydı olup olmadığına dikkat etmeli."
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