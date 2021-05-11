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FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
 11 Mayıs 2021 13:27
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FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan U.A., Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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