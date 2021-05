Prof. İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, Türkiye'de yoğunlukla 3 mutant virüsün görüldüğünü söyledi. Dr. İnal, bunların en başında İngiliz mutantının olduğunu söyleyerek, "Diğerleri ise daha nadir görülen Brezilya ve Güney Afrika mutantıdır. Güney Afrika mutantı oldukça nadir görülüyor; ancak bakanlığın açıkladığı sayıya göre 250 civarında. Fakat içlerinde en ölümcül olan Güney Afrika virüsü olduğunu söylemek lazım. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aşıların da Güney Afrika virüsüne karşı etkisinin daha az olduğu ama etkili olduğu görülüyor. Güney Afrika virüsüne karşı dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'EN AĞIRI GÜNEY AFRİKA'

Dr. İnal, diğer mutant virüslere karşı da dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunarak, "Diğer mutant virüslere de dikkat etmek lazım. Özellikle İngiliz mutantında yoğun bulaşın olduğu görülüyor. Brezilya mutantı da bulaşıcı ve hastalık ağır geçen özelliktedir. En ağır mutant geçen hastalıklardan bir tanesi Güney Afrika'dır. Zaman içerisinde mutantlara yeni mutantlar da eklenebilir. Belki Türkiye mutantı da bulunabilir. O zaman da, 'Türkiye mutantında şu özellikle var' denilebilir. Ancak henüz onu bulmuş değiliz. Virüs her an mutasyona uğruyor; ama şu an Türkiye mutasyonuna uğrayıp uğramadığını net şekilde henüz belirlemiş değiliz" diye konuştu.

'MASKEYİ ÇİFT TAKMAKTA FAYDA VAR'

Vaka sayıların artmasının en büyük nedeninin İngiliz mutantı olduğunu belirten Dr. İnal, şöyle konuştu:

"İngiliz mutantının en büyük özelliği hastalığı ağır geçirmiyorsunuz; ama daha çabuk bulaşabilen bir virüs. Bulaştırıcı özelliği yüksek olduğu için çift maske takmak gerekebiliyor. Kış döneminde ev ziyaretleri arttığından dolayı virüsü daha etkin gördük. İngiliz mutantında daha genç grubun etkilendiğini, bu grubun da hastanelik olduğunu gördük. Yoğun bakımdaki yaş sınırının daha da düştüğünü izledik. Hatta çocuklarda MIS-C hastalığının daha çok olduğunu gördük. Bizim temel kuralımız hangi mutant virüs olursa olsun maske, mesafe ve temizliği üst seviyeye çıkarmak ve maskeyi çift takmakta fayda var."