Hemşire Anneler Günü'nde koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı

Koronavirüs yine büyük bir acıya neden oldu. Sivas'ta tedavi gören ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen hemşire Merve Cesur (31),Anneler Günü'nde hastanede hayatını kaybetti. Cesur'un karnındaki kız bebek ölümünden 3 gün önce sezaryenle alındı