Hemşire Anneler Günü'nde koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
|11 Mayıs 2021 13:52
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Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli, 8 aylık hamile hemşire Merve Cesur, 29 Nisan günü koronavirüsten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Cesur'un tedavisine başlandı. Bir süre sonra Cesur'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta Merve Cesur'un karnındaki kız bebeği sezaryenle alındı.
Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken annesi Merve Cesur, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cesur'un cenazesi aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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