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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlere yönelik saldırıları ele alındı.
 11 Mayıs 2021 13:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.
Memurlar.Net
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