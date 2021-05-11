Aile Bakanı Yanık, engelliler ve STK temsilcileriyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hep beraber, ön yargılara karşı mücadele ederek, engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız." dedi.

Bakan Yanık, Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli alanlarda başarı kazanmış engelliler ve engellilik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle çevrim içi toplantılarda bir araya geldi.

İlk olarak, çeşitli alanlarda başarı elde etmiş engellilerle çevrim içi buluşan Bakan Yanık, AK Parti hükümetlerinin, 2002'den bu yana engellilere yönelik çalışmalarında temel hareket noktasının, engellilerin toplumsal hayatın her alanına tam katılım sağlamaları yönünde olduğunu söyledi.

Bu alandaki çalışmalar sonucu, engelliler arasından çok başarılı sporcu, müzisyen, sanatkarların çıktığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bu başarıları çoğaltmamız gerektiğine inanıyoruz. Her biri ülkemizin medarıiftiharı olan kardeşlerimizle buluşmak, bu anlamda heyecan verici. Kuşkusuz, bu başarıların tesadüf olmadığının da farkındayım. Edinilen her başarının arkasında çok ciddi emek vardır. Bu başarıların herkes tarafından görülmesini ve engelli vatandaşların yaşadığı çevrelerde örnek teşkil ederek, yetenekli diğer kardeşlerimizin de kendi potansiyellerini meydana çıkarmalarını ve başarı hikayesine dönüştürmelerini istiyoruz."

- "Yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız"

Bakan Yanık, aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal ön yargılar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak, köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber, ön yargılara karşı mücadele ederek, engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini, bunun değişim ve dönüşüm sürecinin en anlamlı ifadelerinden biri olduğunu kaydeden Yanık, "Sosyal hayata katılımı artırma konusundaki hedefimiz doğrultusunda inşallah çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca, adalet ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak teknolojik uygulamalara hız vereceğiz. Engellilerimizin siyasal hayata katılımlarını güçlendirmek de önümüze koyduğumuz hedefler arasında." diye konuştu.

- Engelli çalışan için işverenlere aylık 914 lira ücret teşviki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, STK temsilcileriyle yaptığı toplantıda da engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlardaki hizmetleri yaygınlaştırarak geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Engellilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla şubat ayında Rapor Formu yeniden düzenleyerek, buradaki "kullanım amacı" kısmını çıkarttıklarını aktaran Yanık, "Bundan sonra engelli vatandaşlarımız, farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor, elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından görülebilecek." bilgisini verdi.

Engelli vatandaşların istihdama katılımlarını önemsediklerini vurgulayan Derya Yanık, şöyle devam etti.

"Mesleki niteliklerini arttırmak için 2012'den bu yana 41 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarından yararlanmasını sağladık. İş gücü piyasasına girmekte zorlanan zihinsel engellilerimizin, 'korumalı iş yerlerinde' istihdamları için Bakanlığımızca, bu iş yerlerinde çalışan her engelli için işverenlere, 2021'de aylık 914,41 lira ücret teşviki veriliyor. Sayısının artırılması amacıyla, korumalı iş yeri statüsü almış iş yerlerine yönelik teşvikleri genişleteceğiz."