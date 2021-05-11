Bakanlık, 'kur farkı vergisi' iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur farkı vergisi iddiası) Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır
|11 Mayıs 2021 14:21
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.
Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
11 Mayıs 2021 00:37
|Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı
09 Mayıs 2021 22:30
|Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
09 Mayıs 2021 20:36
|ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
08 Mayıs 2021 15:32
|İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü
08 Mayıs 2021 11:31
|Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı
08 Mayıs 2021 11:04
|'Kripto varlıklarda yasaklansın şeklinde bir yaklaşımız yok'
08 Mayıs 2021 08:45
|Yerli lityum sınavı geçti
08 Mayıs 2021 07:10
|Trabzon'da 61 bin 698 fındık üreticisine 87 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
07 Mayıs 2021 17:14
|Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
06 Mayıs 2021 23:50