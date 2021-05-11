1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf

İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
 11 Mayıs 2021 14:34
+Aa- Yazdır
Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf

İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
11 Mayıs 2021 12:57		 Yönetmelik değişti, elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 11:51
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
11 Mayıs 2021 10:50		 Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı
11 Mayıs 2021 10:43
700 bin kamu işçisine bayram öncesi ödeme
11 Mayıs 2021 09:05		 Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
11 Mayıs 2021 07:55		 Polis kuryedeki siyah poşeti gördü, 17 bin TL ceza yazdı
11 Mayıs 2021 07:44
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
11 Mayıs 2021 07:38		 Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
10 Mayıs 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - Sivas'ta traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi14:54 - Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi14:42 - Sahte pasaportla 24 kez girdi, 25'incide yakalandı14:38 - Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu14:34 - Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf14:33 - Yeni salgın önlemleri konut piyasasını da etkiledi
14:21 - Bakanlık, 'kur farkı vergisi' iddialarını yalanladı14:19 - Ulaştırma Bakanı: ikizdere'de mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır14:10 - Aile Bakanı Yanık, engelliler ve STK temsilcileriyle buluştu14:05 - Atanma öncesi lisans mezunu olan lise mezunu kaçıncı dereceden başlatılır?14:03 - ABB, reklam tabelalarının görüntü kirliliğini önlemek için harekete geçti13:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Kralı ile kritik görüşme
13:52 - Hemşire Anneler Günü'nde koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı13:48 - Kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı13:46 - Cudi eteklerinde yok olduğu düşünülen Anadolu parsından 3 fotoğraf13:45 - Prof. İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz13:39 - Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya rağmen bayram şekeri aldı
13:38 - THY, nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hayriye öğretmen evlilik vaadiyle dolandırdı! 15 kişi şikayetçi
Vaka sayıları 80 ilde düştü, tek o ilde arttı
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
17 Mayıs'tan sonra ne olacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Trafik sigortasına yeni düzenleme yolda
Hemşirelerden sitem: Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı
MetroPOLL son seçim anketini paylaştı
Ak Parti'de, Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev
15 Mayıs'tan sonra WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Videolu yemek tarifleri 1
sahil kasabası 1
loğ taşı 1
fenni mesul 1
yemlemek 4
insanın enerjisini sömüren insanlar 1
haktan 1
Ön hazırlık 1
Yalpalamak 3
melki 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Bursa Binted 6 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam