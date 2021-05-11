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Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.
 11 Mayıs 2021 14:38
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Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu

Bahçeköy Mahallesi Bozdağ kırsalına hayvanlarını otlatmaya götüren Osman Sabuncuoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, belirtilen bölgeye gitti.

Sabuncuoğlu'nu kaldığı çadırda hareketsiz bulan aile yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sabuncuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Sabuncuoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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