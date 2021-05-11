Sahte pasaportla 24 kez girdi, 25'incide yakalandı
|11 Mayıs 2021 14:42
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.
Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü. Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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