Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sivas'ta traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
|11 Mayıs 2021 14:58
|+Aa- Yazdır
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi
11 Mayıs 2021 14:54
|Sahte pasaportla 24 kez girdi, 25'incide yakalandı
11 Mayıs 2021 14:42
|Denizli'de 18 yaşındaki çoban kaldığı çadırda ölü bulundu
11 Mayıs 2021 14:38
|Kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı
11 Mayıs 2021 13:48
|Muştalı saldırgan 'Pardon, başkasına benzettim' dedi, serbest kaldı
11 Mayıs 2021 11:38
|Hayriye öğretmen evlilik vaadiyle dolandırdı! 15 kişi şikayetçi
11 Mayıs 2021 09:00
|Uzmanından uyarı: Zahmetsiz kazanç tuzak içerir
11 Mayıs 2021 08:10
|Bolu'da, otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti
11 Mayıs 2021 06:28
|Doktor ve kızı evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
10 Mayıs 2021 22:05
|Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hayatını kaybetti
10 Mayıs 2021 20:51