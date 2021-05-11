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Akşener'den TESK'in talebine destek

"Bendevi Palandöken elbette bu işin en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim siyasilerin destek olması düşer"
 11 Mayıs 2021 15:22
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Akşener'den TESK'in talebine destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin bayramdan önce açılması talebine ilişkin, "Bendevi Palandöken elbette bu işin en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim siyasilerin destek olması düşer." dedi.

Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşlik ettiği Akşener, ilk önce Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı'na geldi, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşener, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılan hizmetlere, projelere dair bilgi sahibi olmak üzerine burada bulunduklarını belirterek, "Gündelik, siyasi mutlaka pek çok sorunu var ama bu gördüğümüz, göreceğimiz hizmetlerin gölgelenmesine sebep olur. Onun için proje dışı bir konuda bir şey konuşmayacağım. Vatandaşımızın ilgisinin, bilgisinin olması gereken alanlar buralar." dedi.

Bir gazetecinin TESK Genel Başkan Bendevi Palandöken'in esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılmasını talep ettiği hatırlatılan Akşener, şunları kaydetti:

"Aynı fikirdeyim de esnaf konusu çok başından beri yanlış yönetildi. Yani demin metro istasyonlarıyla ilgili konuşurken 1,5 milyar TL para harcanmış, ondan sonra 1,5 yıl durmuş. Gömmüşsün parayı kardeşim yürü ondan sonra üzerinde. Öncelik sıralamaları farklı. Bu nedenle de esnafı diyelim ki kapattınız başından beri söylediğimiz bir şey var, geliri olmayan ailelere kişi başı 500 lira verin harcasınlar, yani acil ihtiyaçlarını karşılasınlar. İki, esnafa özellikle devletin, vakıfların kiracısı olanların kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırlayın, çalıştırdıkları insan başına da 10 bin lira bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi verin, hareketlensin dedik. Bunlar kös dinlenildi. Gelinen nokta budur. Şimdi Bendevi Palandöken elbette bu işin en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söylediği önerisine bizim siyasilerin destek olması düşer. Ama çok başından bu düğme yanlış iliklendi."

- "Şeffaf, hesap verebilir bir hizmet anlayışından ziyadesiyle memnunum"

Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı'nın ardından, Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu. İnceleme yaptığı sırada, Fenerbahçe taraftarı olan ve "Rambo Okan" ismiyle bilinen kişi, "Başkanım bizi şampiyon yaptırmak istemiyorlar." şeklinde ifadelerde bulundu. Bunun üzerine kişi, ekipler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Buradaki incelemenin ardından Akşener ve beraberindeki heyetin bir kısmı araçlarıyla derenin yanında bulunan yürüyüş yoluna geçti. Bu sırada konvoyun bir kısmı ekipler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine içeri girmek isteyen partililerle, polis ve zabıta ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra bazı partililerin de yürüyüş yoluna geçmesine izin verildi.

Akşener daha sonra, Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu.

Tiyatro incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları incelediklerini, yapılan hizmet alanlarını gezdiklerini belirterek, "Türkiye'de İstanbullunun ve Türkiye'de yaşayan herkesin vergilerinin İstanbul'un ve İstanbullunun hizmetine harcanmasından, çok derli toplu hizmetler yapılmasından, şeffaf, hesap verebilir bir hizmet anlayışından ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Akşener, çalışmalarda, hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, incelemelerinin ardından Kadıköy Belediyesini ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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