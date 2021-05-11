Korona virüse yakalanan yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybetti
Giresun'da 92 yaşındaki Mehmet ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti yakalandıkları Corona virüs nedeniyle 6 saat arayla hayatlarını kaybettiler. Bir gün içerisinde hayatlarını kaybeden yaşlı çift Giresun'un Bulancak ilçesi Madenaltı Köyü'nde toprağa verildi.
|11 Mayıs 2021 15:47
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Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın ve eşi Gülsüm Aydın bir süre önce Korona virüse yakalandı. Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın çifti, sağlık durumlarının ağırlaşması sonrası bir hafta önce yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşama bir hafta tutunabilen Mehmet Aydın önceki akşam saat 20.00 sıralarında, eşi Gülsüm ise gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aydın çifti öğle namazının ardından ilçenin Madenaltı Köyündeki aile mezarlığında yanyana toprağa verildi.
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