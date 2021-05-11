'HSK'nın 21 üyesinin Cumhur İttifakından çıkma ihtimali var'
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: (HSK seçimleri) "Bizim arkadaşlarımız çeşitli hesaplamalar yapmışlar. Bu hesaplamalarda 21 üye genel kurula geçecek. 21 üyenin de Cumhur İttifakından çıkma ihtimali ortaya çıkıyor mu? Hukuki mi? Hukuki."
|11 Mayıs 2021 16:20
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
"(HSK seçimleri) "Bizim arkadaşlarımız çeşitli hesaplamalar yapmışlar. Bu hesaplamalarda 21 üye genel kurula geçecek. 21 üyenin de Cumhur İttifakından çıkma ihtimali ortaya çıkıyor mu? Hukuki mi? Hukuki."
"Hakimler Savcılar gibi çok önemli bir kurumun böyle bir süreç içerisinde ve bundan sonraki dönemde de bir teamül haline gelecek uygulamayı yapmak yerine, biz arkadaşlarımıza diyoruz ki, gelin uzlaşalım diyoruz
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