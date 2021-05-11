Kitap arasında 400 yıllık kelebek bulundu

İngiltere'de yer alan Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity Hall Kütüphanesi'nde yer alan eski kitapların birinin sayfalarının arasında yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen bir kelebek bulundu.

Söz konusu keşif, Trinity Hall'un baş kütüphanecisi Jenni Lecky-Thompson tarafından yapıldı. Mükemmel şekilde korunmuş örnek, 1634'te yayınlanan İngiltere'nin en eski böcek kitabı Theatre of Insects'in (Böcekler Tiyatrosu) bir kopyasında bulundu.

Kitabı 1996 yılından beri kitaplığında bulunduran Trinity Hall uzmanları, kelebek numunesinin "kitabın sayfaları arasına sıkıştırıldığı gün kadar renkli" olduğunu ortaya koydu.

KELEBEĞİ KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar kitaplarda bitki örneklerinin örnekleri bulunmasının oldukça yaygın olmasına rağmen, sıkıştırılmış bir böceğin bulunmasının nadir olduğunu söyledi. Lecky-Thompson, "Elimizdeki harika hayvan kitaplarından bazılarına bakıyordum. Theatre of Insects'i (Böcekler Tiyatrosu) incelerken bir kelebeğe rastladım. Kapağın tahta baskısı ile kelebek arasında çarpıcı bir benzerlik var, ki bu da çeşitli türlerin amatör böcek meraklıları tarafından tanımlanabilmesini amaçlıyordu" dedi.

Diğer taraftan, kelebeği kitabın arasına kimin yerleştirdiği bilinmiyor. Ancak, Trinity Hall koleksiyonunun bir parçası olmadan önce orada olduğu kesin.

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YÜZYILLARDIR KİTABIN İÇİNDE

Lecky-Thompson, "Kelebek 17. yüzyılda kitabın ilk sahibi tarafından oraya konmuş olabilir ve eğer öyleyse, orada bu kadar uzun süre ayakta kalması şaşırtıcı. Nadir kitap uzmanlarıyla biraz tartıştım ve büyük olasılıkla kelebeğin yüzyıllardır kitabın içinde olduğunu düşünüyorlar. Trinity Hall'a vardığından beri değerli ve nadir bir kitap olduğu için bir kitaplıkta güvenli bir şekilde kilitli tutuluyor" dedi.

Öte yandan, Doğa tarihine ilişkin araştırma yapan Linnean Society'nin kütüphanecisi Will Beharrell, bulguyu 'şaşırtıcı' olarak nitelendirdi:

"Bunu bitki örneklerinde her zaman görüyoruz. Ancak böcek örnekleri çok daha az yaygındır. Daha önce, kitaplara 'bir tür macunla' İngiliz doğa bilimci Alfred Russel Wallace'ın (Charles Darwin'in bir meslektaşı) böcek örnekleri eklediğini biliyoruz" dedi.

"BÖCEKLER TİYATROSU" HAKKINDA

Theatre of Insects, İngiltere'de yalnızca böcekleri, görünümlerini, alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını, örümcekler ve solucanları kapsayarak derleyen ilk kitap olarak biliniyor. Söz konusu kitap, Trinity Hall'a 1980'de ölen tutkulu bir kitap koleksiyoncusu olan eski üniversite öğrencisi Lawrence Strangman'ın ailesi tarafından bağışlandı.

Strangman'ın eklektik koleksiyonu, 1996 yılında Lawrence Strangman'ın yeğeni Geraldine Essayan tarafından anısına üniversiteye sunuldu. Ancak Lecky-Thompson'a göre, Strangman kelebeğin kesinlikle farkında değildi.

"Kitap 1990'larda kütüphaneye gelmesine rağmen, önceki sahibi Strangman da bir antika kitap koleksiyoncusuydui Böcekleri kitapların içine sıkıştırmak çoğu koleksiyoncunun yapacağı bir şey deği. "Koleksiyoncular korumacıdır, ve kitapları etkileyebilecek yabancı nesnelerden eklemezler" dedi.