Uyuşturucu tacirleri, kendilerini şikayet eden avukatı darp etti
|11 Mayıs 2021 17:56
|+Aa- Yazdır
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde 24 Nisan gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Yalçın Taflan, gece saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Öldüresiye darp edilen Taflan, kanlar içinde kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 13 yıllık avukat Yalçın Taflan, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay anının, saldırganlar tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre saldırganlar beyzbol sopasıyla vurarak yere düşürdükleri avukata yumruk, tekme ve tabanca kabzası ile defalarca vuruyor, kafasının yanında tabancayla da ateş açıyor.
Darp eden adli kontrolle serbest kaldı, bir kişiyi daha yaraladı, yine adli kontrolle serbest kaldı
Olay sonrası Avukat Taflan polise şikayette bulundu. Samsun polisi olayla ilgili Yalçın Taflan'ın darp eden E.T.(21), silah kabzası ile darp edip kafasının yanında silah patlatan A.K. (17) ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahla ateş eden A.K. mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Yalçın Taflan'ın darp edilme görüntüsü ise ortaya çıktı. Avukata saldıran şahısların olayı da cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi. Avukat Taflan'ın darp eden E.T.'nin 8 Mayıs Cumartesi günü de Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kişiyi tabancayla yaralayıp yine çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
"Can güvenliğim yok, bu şahıslar beni öldürecek"
Saldırıya uğrayarak hastanelik olan Avukat Yalçın Taflan yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Avukat Taflan, "Bu şahıslar İstanbul-Samsun uyuşturucu trafiğini yöneten şahıslar. Ben bunlardan faizle para aldım. Ödemekle bitiremedim. Beni uyuşturucuya da alıştıran bunlar. Ben çok şükür bu uyuşturucu illetinden kurtuldum. Bunların üzerine de giderek narkotik şubeye ifade verdim. Narkotik Şube ve KOM şubede bildiklerimi anlattım. Bunun üzerine bu şahıslar ifademi geri almak için bana baskı yapmaya başladılar. Y.E.K., E.T. ve ekibini benim üzerime saldılar. Bunlar ben önce evimin önünde pusu attılar. Tüfekle ateş etmeye çalıştılar. Tüfek patlamadı, Allah'ın hikmeti. Ben farkında değilim bunlar beni kendi mahallelerine çağırdılar. Kendi mahallerinde beyzbol sopası ile iki defa kafama vurdular. Yere düşürdüler. Amaç benim ifademi geri almam. Almadığım için bu hale geldim. Hala can güvenliğim yok. Evimden dışarı çıkamıyorum. İlgili adli birimlerden yardım istiyorum. İnanın çok büyük mağdurum. Ben mağdurum, ailem mağdur. Allah rızası için bana yardım edin. Bu şahıslar beni öldürecek. Bu şahıs beni darp ettikten daha sonra birini vuruyor. Bu şahıs yine serbest bırakılıyor. Adalet istiyoruz. İnanın çok mağdurum. Kelime bulamıyorum kendini anlatmak için. Beni darp edince üzerimdeki paramı da aldılar" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayıp babanın cesedi 15 gün sonra sulama kanalında bulundu
13 Mayıs 2021 17:12
|10 gündür haber alınamayan şahıs bayram günü evinde ölü bulundu
13 Mayıs 2021 16:55
|Bayram namazı sonrası vurulan imam, cinayete kurban gitmiş
13 Mayıs 2021 15:20
|Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı
13 Mayıs 2021 15:02
|İkinci el saat için 500 TL gönderdi, satıcı ortalıktan kayboldu
13 Mayıs 2021 13:14
|'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
13 Mayıs 2021 12:58
|Kasksız motosiklete binen 18 yaşındaki genç canından oldu
13 Mayıs 2021 12:35
|Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
13 Mayıs 2021 11:59
|Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
13 Mayıs 2021 10:42
|Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı
13 Mayıs 2021 10:10