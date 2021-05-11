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'Bayramda sağlıklı beslenme' önerileri

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan:- "Oruç sonrası mide ve bağırsak rahatsızlıklarından vücut ağrılarına, tansiyon ve şeker hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar uzanan bir liste var karşımızda"
 11 Mayıs 2021 17:04
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'Bayramda sağlıklı beslenme' önerileri

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, ramazan ayı sonrasında karbonhidrat ve şeker konusunda önemli uyarılarda bulunurken bu dönemde Omega-3 ile doğal protein tüketiminin önemli olduğunu bildirdi.

Tozan, yazılı açıklamasında, oruç sonrası şeker ve karbonhidrat tüketimindeki artışın birçok hastalığa kapı açtığını ve mide ile bağırsak rahatsızlıklarından vücut ağrılarına, tansiyon ve şeker hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar uzanan bir liste oluştuğunu dile getirdi.

- "Ton balığının önerilen gıdaların başında geliyor"

Obezitenin ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü Amerika'da, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Hizmetleri kurumunun bu yıl başında yayınladığı diyet kılavuzunda da ton balığının önerilen gıdaların başında geldiğini belirten Tozan, şunları kaydetti:

"Ancak uyarılar bununla sınırlı değil. Sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Güvenilir markalar sayesinde Hint ve Atlantik Okyanusu'nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega-3 ve protein kaynağı olarak, ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kalmışken, yüksek Omega- 3 ve protein içeren Akdeniz mucizesi zeytinyağlı kolay açılan ton balığı kullanarak dürümden salatadan makarnaya, yulaf unlu pizzadan zeytinyağlılara kadar ziyafet tadında menüler hazırlayabilir; zinde ve sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz. İçeriğindeki D vitamini ve güçlü bir antioksidan olan selenyum ise bağışıklık gücünüzü artırarak, birçok hastalıktan korunmanıza da fayda sağlayacak."

- "Bayram sofralarında ton balığına yer açın"

Artık sağlıklı beslenmede iki ideal öğün önerdiklerini aktaran Tozan, önceliklerinin kahvaltı olduğunu, güçlü bir bağışıklık sisteminin yanı sıra fazla kiloların da kontrol altına alınması amacıyla protein ve yeşilliğin bir arada olduğu zengin kahvaltı öğününün atlanmaması gerektiğini bildirdi.

İkinci öğünde de sebze ve salataların ağırlıkta olduğu beslenme tarzının önemine değinen Tozan, Omega-3 kaynağı bakımından zengin olan ton balığının da bayram sofralarında eksik edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Tozan, bugüne kadar gerçekleştirilmiş birçok araştırmanın, düzenli ton balığı tüketiminin kalp ölümü riskini, trigliseritleri ve kan basıncını düşürdüğünü, kanın pıhtı oluşturmasını engellediğini gösterdiğini belirterek Tozan, şunları kaydetti:

"Özellikle yaz dönemi öncesinde kutlamaya hazırlandığımız Ramazan Bayramı'nda yüksek tansiyon ve şeker hastalığıyla kalp rahatsızlıklarını önlemede öncelikli önerimiz iki öğünden oluşan düzgün beslenme. İçerdiği Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, proteinler ve mineraller bakımından zengin olan ton balığı, bağışıklık, sinir, kas ve dolaşım sistemini destekleyerek insan sağlığına katkı sunuyor. Omega-3 yağ asitleri, kandaki lipid seviyesini düşürerek, yüksek kötü kolesterolü engeller ve kalp ritmini kontrol eder. Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek, beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı olan Omega-3, kan damarlarını güçlendirip, dolaşımı desteklediği için 'inme' olarak adlandırdığımız pıhtı atma olasılığını da azaltıcı etkiye sahip. Ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle, ihtiyaç duyulan Omega-3'ü karşılamak mümkün.

Saklama ve kullanma açısından da kolaylık sağlayan ton balığının bu denli tercih edilmesinin bir diğer nedeni içeriğindeki organik D vitamini. Özellikle pandemiyle mücadelede öne çıkan D vitamininin insan sağlığına ve bağışıklığına katkı sunmasının yolu ise doğal olmasından geçiyor. D vitamininin doğal kaynağı olan ton balığını haftada sadece 3 kez tüketerek, vücudun ihtiyaç duyduğu bu önemli vitaminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılanabileceğini de ekleyelim."
Anadolu Ajansı
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