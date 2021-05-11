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Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ve bir polis yaralandı
Adana'da husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ve kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.
|11 Mayıs 2021 17:19
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Merkez Seyhan ilçesi Meydan Caddesi'nde, Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle karşılaştı.
İki grup arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A. yaralandı.
Olay yerine kısa sürede sevk edilen ve kavgayı ayırmaya çalışan ekipteki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yara aldı.
Yaralı polis memuru ekip aracıyla, kardeşler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kavganın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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